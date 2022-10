DP World Tour - Paul Yannik remporte son premier tournoi sur le circuit à l'Open de Majorque

(Belga) Paul Yannik a remporté l'Open de Majorque de golf, épreuve du DP World Tour et doté de 2.000.000 dollars, dimanche à Palma de Majorque en Espagne. L'Allemand décroche ainsi sa première victoire sur le circuit européen.

Lors du 4e et dernier tour, Yannik a rendu une carte de 72 coups avec trois birdies et quatre bogeys. Avec un total de 269 coups, il s'impose avec un coup d'avance sur son compatriote Nicolai Von Dellingshausen et l'Anglais Paul Waring. L'Allemand en profite pour remporter sa première victoire sur le circuit européen. En mai dernier, il avait terminé à la deuxième place du Soudal Open. (Belga)