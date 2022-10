Holger Rune bat Stefanos Tsitsipas à Stockholm et s'offre un 2e titre ATP

(Belga) Holger Rune a ajouté le tournoi de Stockholm à son palmarès. Le Danois, 27e mondial et tête de série N.7, a battu le Grec Stefanos Tsitsipas, 5e mondial et tête de série N.1, sur un double 6-4 dimanche en finale de cette épreuve ATP 250 sur surface dure dotée de 648.130 euros. La rencontre a duré 1 heure et 31 minutes.