ITF Saguenay - Yanina Wickmayer s'incline en finale du double

(Belga) Yanina Wickmayer s'est inclinée en finale du double du tournoi ITF de Saguenay, joué sur surface dure et doté de 60.000 dollars, samedi au Canada.

Associée à l'Américaine Catherine Harrison, avec qui elle forme la première tête de série, Wickmayer s'est inclinée au super jeu décisif 5-7, 7-6 (7/3), 10/8 contre le duo composé de la Néerlandaise Arianne Hartono et l'Australienne Olivia Tjandramulia, têtes de série N.2. La rencontre a duré 1 heure et 43 minutes. En simple, Wickmayer, 362e mondiale, s'était inclinée mercredi en trois sets 1-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5) devant la Japonaise Moyuka Uchijima, 111e mondiale et tête de série N.1. (Belga)