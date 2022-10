Jessica Pegula en finale à Guadalajara, l'autre demi-finale se poursuivra dimanche

Pegula, 5e mondiale et tête de série N.3, s'est imposée 7-6 (7/3), 6-1 en 1h29 face à la 37e mondiale. Pour sa 5e finale sur le circuit, l'Américaine, 28 ans, tentera d'aller chercher un second titre WTA après sa victoire à Washington en 2019. L'autre demi-finale, entre la Grecque Maria Sakkari et la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 38), a été suspendue et reportée à dimanche après le premier set en raison des pluies provoquées par l'ouragan Roslyn, qui s'approche de la côte occidentale du Mexique. Sakkari, 6e mondiale et tête de série N.4, a remporté ce premier set 7-5. "La demi-finale se poursuivra demain (dimanche) à 20h00 (13h00 locales)", a déclaré le service de presse du tournoi. La finale du simple se disputera après minuit (18h00 heure locale). (Belga)