Jupiler Pro League - Anderlecht écope d'une amende de 50.000 euros pour l'arrêt du Clasico au Standard

"Le football, c'est de l'émotion. C'est ce qui rend notre sport si beau. J'ai vu de grands matches dans des stades remplis ce week-end. Mais c'est ici que nous fixons la limite. Quand le comportement met en danger la sécurité. La Pro League impose une amende de 50.000 euros et le Parquet fédéral va également agir", a écrit Parys sur Twitter. Le Clasico entre le Standard et Anderlecht a été interrompu après 63 minutes dimanche à cause de jets de fumigènes de la part des supporters anderlechtois. La rencontre avait déjà été interrompue pendant une dizaine de minutes quand les supporters mauves ont jeté une première fois des fumigènes alors que le Standard venait d'inscrire le 3-1, score sur lequel la rencontre s'est arrêtée. (Belga)