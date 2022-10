Le compositeur des bandes originales de "Power of the Dog" et "Spencer" récompensé à Gand

Le compositeur avait été nommé précédemment pour d'autres prestigieux prix - dont les Oscar, BAFTA et Golden Globe - et a finalement décroché cette récompense au World Soundtrack Academy, un des plus importants événements dans le monde de la musique de film qui s'inscrit dans le cadre du festival du film de Gand. Le Britannique est un habitué de la compétition alors qu'il a déjà été nommé par trois fois pour "There Will be Blood" en 2008, "The Master" en 2013 et pour "Phantom Thread" en 2018. Sa chanson "Magic Works" pour "Harry Potter et la Coupe de Feu" fut sélectionnée en 2006, rappelle le communiqué du Film Fest Gent diffusé samedi soir. Les organisateurs annoncent aussi que le compositeur Nicholas Britell a décroché pour sa part le prix du 'Television Composer of the Year 2022', son cinquième World Soundtrack Award, pour les mélodies accompagnant la série "Succession". Il avait déjà remporté ce même titre en 2020 pour la même série américaine. Dans la catégorie 'Best Original Song', c'est le titre "No Time to Die" de Billie Eilish et Finneas O'Connell, accompagnant le film de James Bond éponyme, qui est reparti avec la récompense. Parmi les autres prix, celui du 'Best Original Score for a Belgian Production' a été attribué au groupe français d'indie pop The Penelopes pour son oeuvre sur le film d'Olivier Pairoux "SpaceBoy". (Belga)