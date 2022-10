Le navire Humanity 1 à la rescousse de 45 personnes, dont quatre mineurs, en Méditerranée

(Belga) Le navire humanitaire Humanity 1 a secouru 45 personnes, dont quatre mineurs non accompagnés, en détresse à bord d'une embarcation surchargée dans les eaux internationales de la Méditerranée, entre Malte et la Libye, a indiqué dimanche l'organisation allemande SOS Humanity.

L'équipage du navire a été informé samedi soir de la position du petit bateau par des pêcheurs et un avion affrété par l'ONG allemande Sea-Watch. L'embarcation de bois, à court de carburant, ne disposait d'aucun gilet de sauvetage, a précisé SOS Humanity. Un navire commercial a aidé à sécuriser le transfert des 45 migrants entre l'embarcation et Humanity 1. Samedi, l'association de secours en mer SOS Méditerranée et son bateau Ocean Viking ont secouru 34 personnes en perdition, tandis qu'un bateau de Médecins sans frontières a accosté en matinée dans la ville portuaire italienne de Tarente avec près de 300 personnes secourues à son bord. (Belga)