Les Belges à l'étranger - Lille fait tomber Monaco et Eliot Matazo dans un match à rebondissements

Lille a été la première équipe à trouver la mire via Alexsandro (22e) mais Monaco a réagi via Caio Henrique (34e). Les Dogues ont repris les commandes via Rémy Cabella mais l'ASM a de nouveau égalisé grâce à Axel Disasi (44e). Après la pause, Wissam Ben Yedder a donné l'avance à Monaco (53e) mais Lille a montré de la ressource et a d'abord égalisé sur un doublé de Cabella (62e) avant d'inscrire le but de la victoire via Jonathan Bamba (70e). Au classement, Lille s'empare de la 6e place avec 22 points, un de plus que Monaco qui glisse à la 7e place. (Belga)