Les Belges à l'étranger - Malgré un but de Mertens, Galatasaray partage face à Alanyaspor

Galatasaray a pourtant mené 2-0 après des buts de Mertens (11e) et Mauro Icardi (22e) avant d'être réduit à dix après l'exclusion de Sacha Boey (31e) et Mertens a fait les frais d'un changement tactique au repos (46e). Jure Balkovec (68e) en Koka (90e+1) ont ensuite permis aux visiteurs d'arracher un point et Galatasaray a terminé à 9 après l'exclusion d'Abdulkerim Bardakci (90e+4). Au classement, le 'Gala' occupe la 8e place avec 18 points, cinq de plus qu'Alanyaspor, 10e. (Belga)