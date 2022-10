Premier titre en double pour Griekspoor et Van de Zandschulp: "Un sentiment positif"

Griekspoor et Van de Zandschulp ont battu en finale leur compatriote Matwé Middelkoop et l'Indien Rohan Bopanna en 3-6, 6-3 et 10/5 au supertiebreak. "Nous avons perdu le premier set mais dans le second, nous avons haussé notre niveau", a analysé Griekspoor. "Ce premier titre me donne un sentiment très positif, c'est une belle manière de finir la semaine. Mon objectif principal reste le simple, mais un titre en double est quelque chose que l'on ne laisse pas passer, bien sûr." Comme Griekspoor, Van de Zandschulp a également été éliminé au premier tour en simple, mais la victoire en double compense largement. "En double, cela va souvent dans les deux sens, mais aujourd'hui nous avons gagné", a déclaré Van de Zandschulp. "Ils ont joué un set et demi à un très haut niveau, mais ensuite nous sommes passés au-dessus. Moi aussi, je me concentre principalement sur les simples, mais ce titre me donne envie de jouer en double de temps en temps." (Belga)