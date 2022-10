Roos Vanotterdijk et Florine Gaspard en finale en petit bassin à Berlin

Sur 100m papillon, Roos Vanotterdijk a nagé en séries en 58.03, soit un nouveau record personnel (ancien record: 58.09) à bonne distance cependant du record de Belgique de Kimberly Buys (56.44 depuis le 7 août 2017) et figurera parmi les huit finalistes en soirée (19h26). Valentine Dumont a elle nagé en 1:00.37, elle qui dispose d'un record personnel à 59.10, et signe le 22e temps des séries. La Suédoise Louise Hansson a signé le meilleur chrono de la matinée sur la distance en 55.66. Valentine Dumont a nagé ensuite le 100m libre en 54.57 pas très loin de son record de Belgique (53.36), mais, 18e temps des séries, pas suffisant que pour aller en finale. La Namuroise disputera cependant par ailleurs la finale du 800m libre en soirée (19h13). Sur 50m brasse, Florine Gaspard, qui détient le record de Belgique en 29.70, a nagé en 30.48 pour signer le 8e temps des séries et se qualifier pour la finale (à 8). Fleur Vermeiren a signé elle un chrono de 31.08 (le 17e des séries), elle qui a déjà nagé les deux longueurs de bassin en 30.22. La Lituanienne Ruta Meilutyte a été la plus rapide dimanche en 29.65. Sur 200m 4 nages, Zinke Delcommune a nagé en 2:15.32 pour prendre le 21e temps des séries, elle qui a déjà réussi un chrono de 2:14.91 sur la distance. Le record de Belgique est toujours détenu par Kymberly Buys en 2:09.27 depuis le 10 décembre 2009 (Belga)