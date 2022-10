Un mort dans l'explosion d'un engin artisanal à Kherson

Cette annonce intervient alors que les évacuations vers la rive gauche du fleuve Dniepr, qui borde Kherson, sont en cours depuis mercredi dans cette ville menacée par l'avancée des forces de Kiev. Samedi, les autorités prorusses ont appelé tous les civils à quitter "immédiatement" Kherson, en évoquant une "situation tendue sur le front" et "un danger accru de bombardements massifs (...) et des attentats". Dimanche, "un engin artisanal, accroché à un poteau et déclenché à distance, a tué un civil de Kherson", a écrit sur Telegram un responsable prorusse, Kirill Stremooussov. Une autre personne qui passait à côté au moment de l'explosion a été blessée, selon la même source. Aux yeux de M. Stremooussov, il s'agit d'un "attentat" dont il a rejeté la responsabilité sur les forces ukrainiennes. "Nous recommandons vivement à tous les habitants de Kherson de quitter la rive droite", a-t-il insisté. (Belga)