Ysaline Bonaventure, battue en finale à Hambourg, se rapproche du top 100

A la parution du classement WTA lundi, la Stavelotaine, actuellement 118e, devrait occuper le 105e rang et s'approcher d'un top 100 qui ouvre les portes du tableau final de l'Open d'Australie, premier Grand Chelem de l'année, du 16 au 29 janvier prochain à Melbourne. Dimanche à Hambourg, Ysaline Bonaventure (N.1) a été battue en finale par l'Espagnole Rebeka Masarova, 180e mondiale et 6e tête de série, 6-4, 6-3 en 1 heure et 10 minutes de jeu. Ysaline Bonaventure, 28 ans, espérait ajouter 13e titre sur le circuit ITF à son palmarès, qui aurait été le 4e dans une épreuve dotée de 60.000 dollars. Elle devrait atteindre lundi son meilleur classement mondial, elle qui n'avait jamais fait mieux qu'une 109e place à la WTA. La numéro 4 belge, qui n'a pas de points à défendre jusqu'en fin de saison, pourra encore en prendre à Poitiers la semaine prochaine, un ITF 80.000 dollars, et à Nantes, doté de 60.000 dollars la semaine suivante avant la phase finale de la Billie Jean King Cup du 8 au 13 novembre à Glasgow avec la Belgique, a renseigné l'Association francophone de tennis (AFT). (Belga)