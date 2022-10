Classement WTA: Zanevska gagne 21 places après sa victoire à Rouen, Bonaventure 105e

(Belga) Maryna Zanevska, qui a décroché dimanche le second titre de sa carrière en remportant le tournoi WTA 125 de Rouen, a profité de son succès en Normandie pour bondir de 21 places au nouveau classement WTA publié lundi. Elle est désormais 64e mondiale et N.3 belge.

La N.1 belge reste Elise Mertens, qui est elle passée de la 34e à la 30e position. Alison Van Uytvanck est elle en recul, glissant de la 53e à la 56e place. Ysaline Bonaventure, qui a été battue dimanche en finale du tournoi ITF de Hambourg (60.000 dollars), a pour sa part progressé de 13 places. La Stavelotaine se retrouve 105e mondiale, le meilleur classement de sa carrière qui peut l'autoriser à rêver d'une qualification directe pour le tableau final de l'Open d'Australie en janvier. Greet Minnen, qui a mis un terme à sa saison début octobre à cause d'une blessure au dos, perd 30 places et chute au 179e rang. L'Américaine Jessica Pegula, qui a conquis son second titre WTA dimanche à Guadalajara, monte sur le podium au 3e rang, derrière la N.1 mondiale Iga Swiatek et sa dauphine Ons Jabeur. L'Amércaine Coco Gauff passe de la 7e à la 3e place, tandis que la Grecque Maria Sakkari, finaliste malheureuse à Guadalajara, gagne une place et complète le top 5. Un top 5 que quitte la Bélarusse Aryna Sabalenka, qui passe de la 4e à la 7e position après sa défaite au 2e tour au Mexique. La Française Caroline Garcia (6e, +4), les Russes Daria Kasatkina (8e, +3) et Veronika Kudermetova (9e, +3e) sont en progrès, tandis que la Roumaine Simona Halep, suspendue provisoirement vendredi après un contrôle positif à l'US Open, perd une place, passant de la 9e à la 10e position. (Belga)