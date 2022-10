Grand Prix de patinage artistique - La Japonaise Kaori Sakamoto remporte le Skate America, le premier Grand Prix de la saison

Championne du monde en titre devant Loena Hendrickx, Sakamoto, 22 ans, s'est imposée avec un total de 217,61 points après le programme libre dimanche. Les Américaines Isabeau Levito (206,66), championne du monde juniors, et Amber Glenn (197,61) complètent le podium. Loena Hendrickx était absente au Skate America et disputera son premier Grand Prix de la saison lors du Grand Prix de France à Angers dans deux semaines. La semaine prochaine, le Grand Prix du Canada est au programme. Il y a un mois, Hendrickx a remporté le Nebelhorn Trophy, la première compétition de la saison et qui fait partie des Challenger Series. (Belga)