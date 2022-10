La police new-yorkaise renforcée dans le métro de la plus grande ville des Etats-Unis

(Belga) La sécurité est renforcée dans le métro de New York avec davantage de policiers déployés pour faire face à l'augmentation de délits violents. Le bourgmestre de la métropole, Eric Adams, et le gouverneur de l'Etat de New York, Kathy Hochul, l'ont annoncé samedi, rapportent les médias américains. Le plan d'action prévoit aussi un meilleur suivi des personnes avec des troubles psychologiques graves et le recours à davantage de caméras de surveillance dans les métros.

Bien que New York soit une ville relativement sure, "Big Apple" est confrontée depuis un certain temps à une augmentation de la délinquance dans les transports publics. Selon le média américain CNN, les chiffres de la criminalité ont augmenté de 40% par rapport à l'année précédente. La majorité des méfaits ne sont pas violents, et sont surtout des vols, mais cela n'exclut pas qu'ils nourrissent l'inquiétude de la population. Le meurtre d'un homme de 48 ans durant un trajet entre Brooklyn et Manhattan a par exemple récemment fait les gros titres. Certains critiquent cependant le plan d'action annoncé puissent mener à des discriminations envers certains groupes de population, qui sont déjà défavorisés. Dans les endroits où bon nombre de personnes sont racisées, la méfiance envers la police est déjà conséquente. Un conseiller municipal du Queens, Robert F. Holden, plaide donc pour une réforme fondamentale du système pénal. "Sans un changement dans la loi, des agents supplémentaires vont juste arrêter les mêmes personnes", déplore-t-il dans un entretien accord au New York Times. (Belga)