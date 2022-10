(Belga) Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné lundi après-midi J.N., un père de famille, à sept ans de prison ferme. Le prévenu, détenu, était poursuivi pour viols, atteintes à l'intégrité sexuelle et coups et blessures sur ses trois enfants. Le prévenu ne contestait pas trois viols commis sur l'une des victimes. Le ministère public avait requis la peine prononcée contre le prévenu.

TC Charleroi - Un père condamné à 7 ans de prison ferme pour viols et coups et blessures sur ses enfants

L'une des victimes du prévenu, fille adoptive de ce dernier, a dénoncé les violences sexuelles dont elle a été victime durant trois ans. "Elle était en pleurs et elle a supplié l'assistante sociale de son établissement scolaire de ne surtout pas rentrer chez elle. Questionnée, la mineure a dénoncé des coups reçus la veille et les violences sexuelles dont elle a été victime. 'Parfois, il me fait comme il fait à maman'", avait précisé le ministère public en se basant sur les déclarations de la victime. Le prévenu avait reconnu, face à la justice, avoir violé à trois reprises la mineure. Une seconde fille du prévenu a, par la suite, dénoncé des attouchements. J.N. ne contestait pas non plus avoir asséné des coups à ses trois enfants mineurs, blessant ceux-ci. Une peine de sept ans de prison avait été requise par le ministère public. Me Vander Eyden, à la défense, avait plaidé des mesures probatoires. (Belga)