Visite d'Etat en Lituanie - Un repas diplomatique clôture le premier jour de la visite belge en Lituanie

Une visite guidée de ce bâtiment datant du 13e siècle, complètement rénové au début des années 2000, a été organisée pour le couple royal. Un diner a ensuite été offert à la délégation belge. Le roi Philippe a aussi pris la parole pour un court discours lors duquel il a entre autres rappelé les liens économiques et culturels qui unissent la Belgique et la Lituanie. L'actualité est aussi venue à nouveau s'immiscer dans sa déclaration. "Au même titre que la Belgique, la Lituanie cherche toujours le dialogue et non le conflit", a-t-il déclaré. "Cela ne signifie pas que l'Europe peut autoriser qu'un agresseur brutal envahisse un pays souverain juste comme ça. L'histoire lituanienne nous apprend que nous devons nous prémunir de cela. Seule une Europe unie et déterminée peut amener une réponse à une telle agression." Le repas officiel était la dernière activité du couple royal lundi. Le roi Philippe et la reine Mathilde se sont également rendus la veille au cimetière d'Antalkanis. Ils y ont déposé une gerbe de fleurs devant le mémorial des victimes de la lutte pour l'indépendance au début des années 1990. (Belga)