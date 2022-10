Coronavirus - Biden a reçu un nouveau rappel de vaccin anti-Covid

Le démocrate de 79 ans, qui a eu le Covid-19 il y a trois mois, avait déjà reçu une deuxième dose de rappel fin mars. Cette injection supplémentaire, reçue à la Maison Blanche en présence de journalistes, cible deux sous-variants du virus. Joe Biden a également annoncé des initiatives visant à pousser les Américains à recevoir leur dose de rappel avant les fêtes de fin d'année, propices aux voyages et réunions de famille. "J'appelle tous les Américains (...) à recevoir leur injection dès que possible", a-t-il dit. "Des centaines de personnes meurent toujours chaque jour du Covid, des centaines. Il est probable que ce chiffre augmente cet hiver, mais (...) presque tous les décès peuvent être prévenus cette année." Il a indiqué que son gouvernement et les principales chaînes de pharmacies, dont les dirigeants étaient présents mardi pour son injection, travaillaient de concert pour assurer que le rappel soit largement disponible et gratuit. Évoquant la forte politisation de la vaccination aux États-Unis, il a appelé à "repartir de zéro en tant que pays, à laisser derrière nous les vieilles querelles liées au Covid, à laisser la politique partisane de côté". Jusqu'ici, seuls 20 millions d'Américains, dont une personne âgée sur cinq, l'ont reçue, selon l'exécutif américain. (Belga)