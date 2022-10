Espagne : Telefonica remporte un litige fiscal et récupère 1,3 milliard d'euros

Le désaccord entre Telefonica et le fisc espagnol est lié à des paiements fiscaux réalisés entre 2008 et 2011. Telefonica a remporté plusieurs dossiers en justice mais les autorités fiscales ont interjeté appel. Cette fois, le tribunal a accordé 1,3 milliard d'euros à l'entreprise : 790 millions d'euros de remboursements d'impôts et 526 millions d'euros d'intérêts. Telefonica est l'une des plus grosses entreprises d'Espagne tant sur base du chiffre d'affaires que du nombre d'employés. (Belga)