Kristian Arnstad suspendu 4 matchs effectifs par le Comité disciplinaire

(Belga) Le Comité disciplinaire pour le football professionnel a infligé mardi une suspension effective de quatre matches, plus un avec sursis, à l'encontre de Kristian Arnstad. Le Norvégien écope aussi de 4500 euros d'amende. Le milieu de terrain d'Anderlecht, âgé de 19 ans a été exclu par l'arbitre Nicolas Laforge après 72 minutes lors du match de championnat le jeudi 20 octobre à Zulte Waregem (3-2) après un coup de coude sur Madou Tambedou.

L'attaquant sénégalais du KV Courtrai, Pape Gueye, a lui été suspendu trois matches (plus un autre avec sursis) à la suite de son exclusion directe samedi dernier lors du match à domicile contre Westerlo (0-2). Il a été renvoyé aux vestiaires après seulement 26 minutes par l'arbitre Wim Smet après un coup adressé à Perdichizzi. Gueye devra également s'acquitter d'une amende de 3500 euros. Westerlo devra se priver de son attaquant malien Nene Dorgeles pour deux matches effectifs plus un avec sursis. Il a reçu un carton rouge mardi dernier après 58 minutes sur le terrain du KRC Genk (6-1) pour une faute sur Daniel Munoz. Dorgeles écope aussi d'une amende de 2500 euros. Le défenseur camerounais de La Gantoise Michael Ngadeu a été exclu par l'arbitre Jonathan Lardot à la 56e minute mercredi dernier sur le terrain de l'Union (défaite 2-0) après sa faute sur Vanzeir. L'exclusion a été jugée suffisante. Seraing devra disputer trois matches (plus un avec sursis) sans son entraîneur José Jeunechamps. Il a reçu un carton rouge dans les derniers instants du match perdu à domicile contre le Cercle Bruges (0-1), mardi dernier, après une altercation. Le T1 sérésien devra aussi régler une amende de 3500 euros. (Belga)