La Belgique adapte son indice de qualité de l'air aux dernières recommandations de l'OMS

Utilisé par l'Agence flamande de l'Environnement, l'Agence wallonne de l'air et du climat et Bruxelles Environnement, l'indice BelAQI évalue sur base quotidienne et horaire la qualité de l'air dans les trois régions de Belgique. Celui-ci varie entre 1, qui indique une qualité de l'air "excellente", et 10 pour une qualité de l'air "extrêmement mauvaise". BelAQI est un indice global qui se base sur les concentrations de quatre polluants présents dans l'air ambiant : les PM2,5 (poussières fines d'un diamètre inférieur à 2,5 micromètres), les PM10 (poussières fines d'un diamètre inférieur à 10 micromètres), le dioxyde d'azote (NO2) et l'ozone. En septembre 2021, l'OMS a, sur base de nouvelles études scientifiques, défini de nouveaux seuils de concentrations plus faibles de PM2,5 ,de PM10, de NO2 et d'ozone au-delà desquels des effets néfastes sur la santé se produisent. Suite à cela, les trois régions ont décidé d'adapter l'indice BelAQI. L'échelle de concentration de 1 à 10 est conservée. Si cet indice est inférieur à 6, cela indique que les valeurs recommandées par l'OMS pour protéger la population des effets à court terme de la pollution atmosphérique sont respectées. Lorsque celui-ci est inférieur à 3, les valeurs recommandées à long terme sont également respectées. Développé par la Celine, cet indice est utilisé pour informer les citoyens de la qualité de l'air via les sites web et les applications des différentes administrations régionales de l'environnement. (Belga)