Portland poursuit son sans-faute en NBA, Philadelphie débloque son compteur

Face aux Nuggets, les Blazers ont pu une nouvelle fois se reposer sur leur meneur star Damian Lillard, auteur de 31 points, 8 assists et 6 rebonds. 'Dame' a parfaitement été épaulé par le jeune Anfernee Simons, auteur de 22 de ses 29 points dans le 3e quart-temps. À Denver, le double MVP en titre Nikola Jokic a été en problème de fautes et a terminé la partie avec 9 points, 9 rebonds et 9 assists. Avec quatre victoires en autant de rencontres, Portland conserve la tête de la conférence Ouest et réalise son meilleur départ depuis 1999. Derrière les Blazers, Memphis a conforté sa 2e place à l'Ouest en battant Brooklyn 134-124 avec Ja Morant et Desmond Bane, chacun auteurs de 38 points. San Antonio occupe lui une surprenante 3e place après sa victoire à Minnesota (106-115). À l'Est, Philadelphie a décroché son premier succès de la saison après trois défaites de rang en battant Indiana. Les Sixers ont pu compter sur un James Harden en double-double (29 points et 11 assists) et un Joel Embiid dominant (26 points). En haut de tableau, Boston a perdu la première place de la conférence Est après sa défaite 120-102 à Chicago tandis que New York remonte à la 6e place grâce à sa victoire 115-102 face à Orlando. Dans les autres matches, Toronto s'est imposé sur le parquet de Miami (90-98) et Houston a écarté Utah (114-108). (Belga)