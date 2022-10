C1: feu d'artifice du Paris SG contre Haïfa

Les artistes associés du Paris Saint-Germain ont dansé sur le Maccabi Haïfa (7-2) et assuré leur qualification pour les 8e de finale de la Ligue des champions, mardi au Parc des Princes.

Des buts pour chacun des membres de la MNM, Lionel Messi (19e, 45e), Kylian Mbappé (32e, 64e) et Neymar (35e), des frappes enveloppées, des passes délicieuses: l'équipe de Christophe Galtier a régalé comme à ses plus beaux jours du mois d'août.

Un but contre son camp de Sean Goldberg (67e), provoqué par Neymar, et le premier but parisien de Carlos Soler (84e) ont parachevé le spectacle.

Cette belle victoire fait du bien au PSG, à l'heure où bruissent les coulisses. Oubliés pendant 90 minutes les états d'âme et les 630 millions d'euros brut de Mbappé, l'"armée numérique" trollant les opposants du PSG, les rumeurs autour du président Nasser al-Khelaïfi...

Le PSG a surtout assuré sa onzième qualification d'affilée pour les 8e de finale.

Paris jouera la première place du groupe à la dernière journée, avec Benfica, qui compte 11 points aussi après avoir battu la Juventus (4-3). Le PSG va à Turin et l'aigle lisboète à Haïfa.

- Respire la joie -

Pour ce voyage, l'équipe de Galtier a retrouvé des certitudes, après un mois et demi moins convaincant dans le jeu, avec son plus gros carton depuis le 7-1 à Lille le 21 août.

La défense à quatre et le milieu en losange, disposés pour la troisième fois de rang, ont bien fonctionné. Renato Sanches en pointe basse a retrouvé du jus, après ses blessures, et Neymar, au sommet du diamant pour animer le jeu, a brillé de tout son éclat.

Sa délicieuse première passe derrière le talon, sur le premier but de Mbappé, a soulevé une clameur du Parc des Princes.

La veille, Galtier avait parlé du bonheur nécessaire à ses "trois joueurs de classe mondiale": "pour être performant ils doivent être heureux, pour être heureux ils doivent jouer dans leur registre". Ils ont respiré la joie.

Les deux buts de Messi naissent d'un double échange avec Mbappé. Sur le premier, Dylan Batubinsika, formé à Paris, a malencontreusement remis le ballon sur le Bondynois. L'Argentin a ouvert le score d'un savoureux extérieur du gauche.

Sur le deuxième, le but du 4-1, Messi y a ajouté un subtil crochet avant de frapper dans le soupirail.

- Entente Neymar Mbappé -

Mbappé a marqué d'une frappe enroulée au bout d'une action où il a cherché à faire marquer Neymar, profitant, cette fois encore, d'un contre malheureux des Verts, de Mohammad Abu Fani.

L'entente technique sur le terrain entre "Ney" et "Kyky" réchauffe l'ambiance, après le léger froid entre les deux stars.

Enfin les trois artistes ont cosigné le but du 3-0: une passe géniale de Messi, une frappe arquée de Neymar et un splendide appel croisé de Mbappé pour embarquer la défense.

Le champion du monde, quelque fois égoïste cette saison, a joué avec beaucoup d'altruisme. Il s'est aussi régalé à débouler sur son côté gauche, lui qui avait maugréé contre son rôle de "pivot".

Pour que la fête soit complète, Presnel Kimpembe est entré en jeu, à la place de Marquinhos, après un mois de blessure, et la très jeune promesse Warren Zaïre-Emery (16 ans), a découvert la Ligue des champions, à la place de Vitinha, les deux changements effectués à la 79e minute.

Dépassé par tant de talent, le Maccabi a répliqué par un doublé de la tête d'Abdoulaye Seck (38e, 50e).

Le Maccabi n'a jamais renoncé, vérifiant l'adage qu'il faut deux belles équipes pour un match emballant. Le club israélien jouera sa place en Ligue Europa à distance avec la Juve. Les deux équipes comptent 3 points.

La bruyante colonie verte, qui a largement débordé le quart de virage réservé aux visiteurs, a aussi versé son écot, chantant toute la rencontre. Son mur de fumigènes a même interrompu le match deux minutes en tout début de rencontre. Mais ensuite le feu d'artifice était sur le terrain.