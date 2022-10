(Belga) Le Club de Bruges s'est incliné 1-2 face aux Portugais du FC Porto, mercredi après-midi dans son match de la 5e journée du groupe B de l'UEFA Youth League de football disputée à Roulers. Le Club NXT U19 a été mené score dès la 3e minute et le but de Rui Monteiro. Candé a doublé l'avance des jeunes Dragöes (Dragons) à la 36e minute. Monté au jeu à la reprise, Mathis Servais a réduit le score à la 83e minute.

Le Club de Bruges s'incline face à Porto et est éliminé

Cette défaite élimine le Club de Bruges quel que soit le résultat de l'autre match de cette 5e journée Atletico Madrid-Leverkusen dont le coup d'envoi sera donné à 16 heures. La dernière rencontre des Brugeois le 2 novembre (14h00) à Leverkusen n'aura donc plus d'enjeu. Au classement, et avant Atletico-Leverkusen, Porto compte 12 points pour 9 à l'Atletico, 6 à Bruges et 0 à Leverkusen. Les Madrilènes devanceront Bruges en cas d'égalité de points grâce à leurs meilleurs résultats dans leurs confrontations directes (3-1, 1-2). Le vainqueur du groupe sera qualifié pour les huitièmes de finale. Le 2e jouera un barrage. (Belga)