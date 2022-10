(Belga) Pas moins de quatre champions et championnes du monde en titre participeront du 15 au 20 novembre aux Six Jours cyclistes de Gand qui fêtent leur centenaire cette année, ont annoncé les organisateurs mercredi. Nos compatriotes Lotte Kopecky et Shari Bossuyt, le Néerlandais Yoeri Havik et le Britannique Ethan Hayter réhausseront de leurs présences le vélodrome du Kuipke.

Les championnes du monde Kopecky et Bossuyt, et Havik et Hayter au Six Jours de Gand

Nos championnes du monde du Madison participeront le vendredi 18 à une course aux points. Un scratch, une course par élimination et une autre course aux points les attendent le samedi 19. Kopecky est championne d'Europe en titre du scratch et de la course aux points. Elle a ajouté à son palmarès le titre mondial du scratch lors des derniers championnats du monde à Saint-Quentin-en-Yvelines, en France. Avec Shari Bossuyt, elle a ensuite remporté le titre mondial du Madison (américaine). Ethan Hayter, 24 ans, a été couronné champion du monde de l'omnium lors des récents Mondiaux. Avec l'équipe de Grande-Bretagne, il a encore remporté l'or dans la poursuite par équipe. Il disputera les Six Jours associé à son compatriote Fred Wright. Yoeri Havik, 31 ans, le champion du monde en titre dans la course aux points, fera équipe à Gand avec Fabio Van den Bossche, 22 ans, qui a décroché le bronze dans la course aux points et dans le Madison sur la piste des futurs JO de Paris. (Belga)