Les médecins hospitaliers facturent de plus en plus des suppléments d'honoraires

(Belga) De plus en plus de spécialistes abandonnent les tarifs officiels et facturent des suppléments en plus de leurs honoraires, souvent sans que leurs patients n'en soient conscients, écrivent De Standaard, Het Nieuwsblad et la Gazet van Antwerpen mercredi.