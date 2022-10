L'état-major de la Défense trouve des avantages à armer les futurs drones MQ-9B

(Belga) Armer les futurs drones MQ-9B de l'armée belge ne présente aucune objection légale et éthique car des hommes restent impliqués dans la prise de décision et le respect des règles d'engagement définies par le gouvernement, estime l'état-major de la Défense dans un avis adressé au président de la commission de la Défense nationale de la Chambre, le député N-VA Peter Buysrogge.

Un armement des drones SkyGuardian - les militaires préfèrent le terme de "Remotely Piloted Aircraft Systems" (RPAS, systèmes d'avion piloté à distance) - présenterait même, par rapport à un avion de combat comme le F-15, des avantages en termes de respect du droit international, notamment le droit des conflits armés et les règles d'engagement (les circonstances dans lesquelles les militaires peuvent faire usage de la force), souligne cet avis, dont l'agence Belga a obtenu une copie. Cet avis fait suite à une demande de M. Buysrogge, qui a présenté, avec les députés Theo Francken et Darya Safai (N-VA également), une proposition de résolution demandant notamment au gouvernement d'armer les futurs RPAS (quatre commandés et deux autres envisagés, avec de premières livraisons attendues début 2024 à Florennes). Le gouvernement ne prévoit toutefois pas de les doter d'armement. Selon l'état-major de la Défense, le fait d'armer ces engins - une décision qu'ont déjà pris plusieurs pays utilisant des drones de même catégorie (Allemagne France, Italie, Espagne, Pays-Bas...) - présente des avantages. "Au lieu d'un pilote, l'équipage (du MQ-9B) est composé de trois personnes, qui disposent de grands écrans de haute résolution qui affichent clairement les données de plusieurs capteurs, ce qui améliore la qualité de la prise de décision et permet de fournir plus de détails à l'autorité d'approbation (de l'ouverture du feu, ndlr) et au conseiller légal (qui est lui aussi impliqué dans la prise de décision)", indique l'avis. (Belga)