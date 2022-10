Un match "difficile à préparer avec le nouvel entraîneur à Anderlecht" pour Nicolae Dica

"Toute l'équipe d'Anderlecht voudra se montrer. Il y aura un changement d'attitude du fait de ce changement", a souligné Dica. Pour l'entraîneur roumain de 42 ans, "il est difficile" de préparer un match contre une équipe qui vient de changer d'entraîneur. "Mais nous avons pris nos informations sur Veldman et nous savons qu'avec l'équipe espoirs, il gardait la même philosophie de Mazzu en ce qui concerne le système de jeu. Mais bien sûr, il pourrait être plus offensif." Après un début de saison difficile, le FCSB vient d'aligner quatre succès de rang en championnat et peut utiliser la scène européenne pour confirmer son regain de forme. "Chaque match est important pour nous, surtout en Europe. Nous affrontons une équipe forte", a précisé Dica. Dernier du groupe avec 1 petit point en quatre matchs, obtenu contre Anderlecht à l'aller, le successeur du Steaua Bucarest est lanterne rouge du groupe B, avec 5 points de retard sur Silkeborg, deuxième. Les Danois ont infligé deux corrections, 5-0 et 0-5, aux Roumains, qui sont donc pratiquement éliminés de la compétition. "Nous avons une petite chance de nous qualifier. Nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque match. Si nous gagnons demain, nous verrons ce qu'il peut se passer lors de la dernière journée", a conclu Dica. (Belga)