"Un nouveau départ pour Anderlecht", selon Lior Refaelov

"C'était peut-être nécessaire, mais ce n'est pas ce que nous voulions", a expliqué l'Israélien. "Nous voulions faire de notre mieux pour Anderlecht, mais cela n'a pas réussi. C'est la première fois que je me retrouve dans une telle situation, d'avoir plus de défaites que de victoires. C'est le moment de se relever et d'arrêter de s'accuser mutuellement, d'être unis. Il faut utiliser ce nouveau départ et essayer de proposer un beau football. Nous avons énormément de qualités dans ce groupe, il faut les assembler pour devenir une équipe forte. Avec Robin, avec les joueurs expérimentés, avec les jeunes talents, j'espère que nous pourrons inverser la tendance." "Nous nous sentons coupables", a ajouté Refaelov au sujet du licenciement de Mazzu. "C'est notre responsabilité à présent. Si un deuxième ou un troisième entraîneur vient et que les choses ne changent pas, c'est que ce n'est pas l'entraîneur le problème. Nous ressentons de la douleur. Nous avions bien commencé la saison, avec notamment la qualification pour les groupes de la Conference League, l'ambiance était excellente. Mais puis les résultats sont devenus mauvais. Avec tous les matchs, il y avait beaucoup de changements, il était difficile d'avoir de la stabilité, de créer des automatismes." Dimanche passé, le 'Clasico' au Standard n'a pu aller à son terme en raison du comportement des supporters anderlechtois. "Je comprends leurs émotions. Ce sont des temps difficiles pour toutes les personnes impliquées à Anderlecht. La frustration des supporters est compréhensive, mais j'aurais préféré jouer tout le match." (Belga)