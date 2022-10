Conference League - Anderlecht peut encore espérer la qualification après la défaite de Silkeborg à West Ham

Leaders du groupe B et d'ores et déjà assurés de la qualification avant le coup d'envoi, les Hammers et Lanzini, buteur à la 24e minute sur pénalty, ont rendu un fier service à Anderlecht en empêchant Silkeborg d'empocher les trois points. En effet, les Danois ne comptent que 6 points, soit 1 de plus qu'Anderlecht, avant de recevoir le RSCA à l'occasion de la dernière journée de la phase de poules. Ainsi, une victoire à Silkeborg serait synonyme de qualification pour les Anderlechtois, qui accéderaient alors aux seizièmes de finale, tandis que West Ham est déjà assuré d'aller en huitièmes de finale en tant que vainqueur de groupe. Au classement, West Ham compte 15 points, soit un bilan parfait, devant Silkeborg et Anderlecht. Le FCSB complète le quatuor en dernière position, avec seulement 2 points. (Belga)