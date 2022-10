Euroligue - Ismaël Bako décisif pour Bologne lors de la victoire à Madrid, Van Rossom s'impose aussi

Le pivot belge de 27 ans a inscrit 16 points, le deuxième total de son équipe, et capté 4 rebonds, ajoutant 1 interception et 1 contre à sa feuille de statistiques. Toujours jeudi soir, Sam Van Rossom s'est montré précieux lors de la victoire de Valence contre Berlin (87-73). En sortie de banc, le meneur de 36 ans a compilé 6 points, 3 rebonds, 5 passes et 1 interception en 17 minutes de jeu. Au classement, Valence et Bologne enregistrent une 2e victoire en 5 matches et sont respectivement 12e et 14e. Le Real Madrid est 11e (2v-3d) et Berlin 7e (3v-2d). Les Valenciens se rendront sur le parquet des Grecs de l'Olympiacos le 4 novembre (20h) lors de la 6e journée alors que le Virtus accueillera l'ASVEL Villeurbanne (21h). (Belga)