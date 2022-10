Ligue des Champions de futsal - Qualification du RSCA Futsal pour le Tour Elite après un succès contre le Sporting Paris

Mis en confiance par un partage forgé contre une équipe championne d'Europe en 2013 et 2015 ainsi que finaliste en 2019, Anderlecht a dominé les Parisiens du Sporting en marquant via Soumaré (6:50, c.s.c.), Eduardo (20:59), Roninho (28:27) et Nogueira Da Silva (32:09). En début de soirée, les Espagnols de Palma et les Kazakhs du Kairat Almaty ont partagé l'enjeu (2-2). Au classement, Espagnols et Belges partagent la première place avec 4 points et devancent Almaty (2) et le Sporting (0). Assuré de terminer dans le top 3 du groupe, et donc de jouer le Tour Elite, qui se tiendra du 22 au 27 novembre, le RSCA ponctuera son parcours dans le groupe 1, qu'il organise à Roosdaal, par un match samedi contre Palma (20h30). Les quatre vainqueurs de groupe du Tour Elite se qualifieront pour le Final Four, prévu fin avril début mai dans un lieu encore à déterminer. Le FC Barcelone est le tenant du titre. (Belga)