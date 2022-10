Ligue des Champions féminine - Lyon et Janice Cayman partagent à la Juventus

Une semaine après une lourde défaite à Arsenal, l'OL n'est pas parvenu à inverser la tendance. Lyon avait pourtant ouvert le score à la 23e via Horan mais la Juventus a égalisé à la 52e, sur un but contre son camp de Malard. Dans le même temps, le FC Barcelone, finaliste sortant, s'est imposé 1-4 chez les Suédoises de Rosengard et sont premières de leur groupe avec six points. (Belga)