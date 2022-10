Matthias Casse: "J'aurai encore l'occasion de viser l'or au Masters"

"La saison n'est pas finie pour nous. L'Euro et les Mondiaux sont passés. Deux fois l'argent c'est beau, mais il manque la médaille d'or. J'aurai encore une chance de viser la médaille d'or au Masters, en fin d'année", a déclaré Matthias Casse jeudi en marge de la réception des athlètes belges au Château de Laeken. Matthias Casse a lancé sa saison fin janvier au GP du Portugal, et sera encore sur le tatami fin décembre au Masters, à quelques jours de la Noël. "Dans une semaine et demi, il y aura le Grand Chelem à Bakou, puis le Masters. Il y a encore beaucoup de travail. J'aurai quelques jours de repos", dit le N.2 mondial. "La saison ne s'arrête pas vraiment en judo, il faut être affûté toute l'année. L'année prochaine, il y aura aussi l'Euro et les Mondiaux, mais on sera en pleine période de qualification olympique. Il sera aussi très important de marquer des points en vue des Jeux olympiques de Paris." (Belga)