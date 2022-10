Météo : de la douceur sous les nuages

(Belga) Le ciel deviendra changeant, jeudi en début d'après-midi, et une ondée ne sera pas à exclure. Ensuite, nous retrouverons un temps plus ensoleillé depuis l'ouest, avec des champs de nuages élevés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Il fera particulièrement doux pour la saison avec des maxima de 18°C en Hautes-Fagnes à 22°C dans le centre ainsi qu'en Campine, sous un vent modéré.

Ce soir et la nuit suivante, les éclaircies alterneront avec des voiles d'altitude. Les minima resteront élevés puisqu'ils atteindront 12°C en Ardenne et 17°C dans le centre. Le vent de sud soufflera modérément. Vendredi, le temps jonglera entre nuages (parfois denses) et soleil. Les maxima grimperont jusqu'à 23°C en Campine.