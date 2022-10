Nouveau le 1er novembre - L'indexation des loyers limitée en fonction du certificat PEB en Wallonie

Les immeubles disposant d'un certificat PEB A, B et C ne seront pas concernés par la limitation d'indexation. Les propriétaires de ceux bénéficiant d'un certificat PEB D et E devront se limiter à une indexation de respectivement 75% et 50% maximum. Enfin, les loyers des immeubles de PEB F et G, ainsi que ceux des immeubles non pourvus du certificat, ne pourront pas être indexés. Le gouvernement wallon évoque une "solution équilibrée" qui tient compte des contraintes des propriétaires et des locataires. La mesure vise aussi à inciter les propriétaires à isoler leurs logements et à mettre un terme aux passoires énergétiques dans le contexte d'explosion des prix de l'énergie et de lutte contre le réchauffement climatique. Selon le ministre régional du Logement Christophe Collignon, près de 75% des ménages wallons bénéficieront de la modulation de l'indexation des loyers. (Belga)