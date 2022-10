Sortie du nucléaire - L'action en justice pour le redémarrage de Doel 3 sera plaidée en mars voire avril 2023

Le tribunal a fixé le dépôt des conclusions de l'État belge, d'Engie, d'Elia et de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) au 20 décembre et le dépôt de celles de 100TWh au 23 janvier. Il a également mentionné la date du 1er mars pour le dépôt de conclusions additionnelles. Les plaidoiries seront ensuite fixées, pour deux audiences, entre mi-mars et mi-avril prochains. "Comme les plaidoiries interviendront assez tard, nous avons décidé d'écrire à l'État belge et à Engie en leur précisant bien que tout acte irréversible qui serait pris avant le jugement le sera sous leur propre responsabilité", a commenté Henri Marenne, porte-parole de 100TWh, "en particulier si cela devait empêcher un redémarrage de Doel 3 ou Tihange 2". 100TWh, un mouvement soutenu par une vingtaine de citoyens, a lancé, le 16 septembre dernier, une action en justice afin de démontrer que les calculs, sur lesquels se base le gouvernement, pour évaluer la sécurité d'approvisionnement en électricité en Belgique sont beaucoup trop optimistes et que la centrale nucléaire de Doel 3 est essentielle pour assurer ce ravitaillement. Le mouvement 100TWh demande dès lors aux autorités de revoir le calendrier de sortie du nucléaire et de reprendre au plus vite l'exploitation des centrales qui doivent être mises à l'arrêt cet hiver, à savoir Doel 3 et Tihange 2. (Belga)