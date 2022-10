Conference League - Hein Vanhaezebrouck estime que son équipe "aurait toujours dû gagner" contre Shamrock

Hein Vanhaezebrouck est longtemps revenu sur l'ouverture du score, survenue après trois minutes de jeu à peine. "Je ne suis pas content de la manière avec laquelle nous avons débuté ce match. Notre marquage n'est pas strict, c'est trop facile pour l'adversaire", a expliqué le coach gantois au micro de la RTBF. "Ils ont quatre occasions sur l'ensemble du match, ce qui est très peu, mais la première termine déjà au fond. Ce n'est pas amusant de commencer comme ça. Il nous a fallu du temps pour nous remettre de ce but. Honnêtement, on aurait toujours dû remporter ce match, c'est simple", a ajouté "HVH". L'entraîneur a toutefois salué l'esprit de ses joueurs, qui ont tout donné malgré une épidémie de grippe. Tombé malade en Irlande, Hugo Cuypers a dû rester à l'hôtel, alité, alors que d'autres n'ont pas pu quitter la Belgique. "Hjulsager et Hong étaient encore malades jeudi matin et n'ont rien mangé. Chapeau pour ce qu'ils ont apporté. Avec également toutes les blessures, ce n'est pas rien", a précisé Vanhaezebrouck. La Gantoise, troisième du groupe F avec 5 points, peut encore se qualifier pour les seizièmes de finale en cas de victoire contre les Norvégiens de Molde, deuxièmes avec 7 unités, le jeudi 3 novembre à la Ghelamco Arena. Tout autre résultat sifflerait la fin de l'aventure européenne des Buffalos. (Belga)