Coronavirus - 13 des 22 centres de vaccination wallons fermés à partir du 7 novembre

Neuf centres de vaccination resteront néanmoins ouverts à raison de deux jours par semaine où il sera possible de se faire vacciner avec ou sans rendez-vous, et ce dans chaque province wallonne. Par ailleurs, près de 600 pharmacies partenaires réparties sur l'ensemble du territoire wallon proposeront de se faire vacciner sur rendez-vous. Une série de médecins généralistes partenaires continueront de vacciner sur rendez-vous, dans leur cabinet médical ou au domicile du patient. La campagne d'automne de (re)vaccination contre le covid-19 a démarré il y a un mois et demi en Wallonie. Aujourd'hui, plus de 51% personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que la majorité des personnes immunodéprimées, soit celles les plus à risques, ont reçu leur second booster contre le covid-19. Par ailleurs, plus de 600.000 personnes ont bénéficié d'une protection vaccinale supplémentaire en Wallonie, selon ce communiqué. (Belga)