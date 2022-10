Joachim Gérard disputera finalement le Masters en simple et renonce au double

Gérard, quadruple vainqueur de l'épreuve en simple (2015, 2016, 2018, 2019) et lauréat en double en 2014, était premier réserviste. Le natif d'Uccle a profité d'un retrait pour intégrer le tableau final, qui regroupe initialement les huit meilleurs joueurs de la saison écoulée. Double vainqueur en Grand Chelem en simple, à l'Open d'Australie et Wimbledon en 2021, ainsi que quadruple lauréat en double, à Roland-Garros (2014), l'Open d'Australie (2017, 2019) et Wimbledon (2019), Joachim Gérard a perdu quelques places au classement ITF cette saison. Premier mondial en décembre 2016, il pointe actuellement à la 10e place. En 2022, il a été éliminé au premier tour dans trois des quatre levées du Grand Chelem, parvenant uniquement à atteindre les demies à Wimbledon. Le BPC a précisé que Gérard, désormais engagé en simple, a décidé de faire une croix sur le double. Il devait le disputer aux côtés du Français Nicolas Peifer. Le Britannique Alfie Hewett, N.1 mondial, est le tenant du titre tant en simple qu'en double, avec son compatriote Gordon Reid. (Belga)