Météo - Temps doux et sec avant un week-end plus humide

(Belga) Le soleil sera souvent voilé par des champs de nuages élevés plus épais vendredi, mais le temps restera sec et toujours très doux. Les températures atteindront des valeurs de 19°C en haute Ardenne et 23°C dans le centre, voire un peu plus en Campine, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera généralement modéré de sud puis de sud-ouest, faiblissant en soirée.

Ce soir, le temps sera sec avec des champs de nuages élevés. Cette nuit, la couverture nuageuse s'épaissira et quelques gouttes pourront alors se produire, surtout sur le nord-ouest du pays. Les minima, toujours très doux, s'échelonneront de 10°C en haute Ardenne à 15°C dans le centre. Le vent sera faible à modéré de secteur sud, mais au nord du sillon Sambre-et-Meuse il sera d'abord faible et variable. Samedi, le ciel sera d'abord nuageux avec essentiellement des nuages de haute et moyenne altitude, qui pourraient laisser s'échapper quelques gouttes principalement sur le nord-ouest du pays. Dans le courant de la journée, le temps deviendra plus ensoleillé, même si le soleil restera voilé. Les maxima resteront remarquables avec des valeurs de 18°C en Hautes-Fagnes à 24°C, voire localement un peu plus, dans la province du Limbourg et dans la région liégeoise. Le vent sera modéré de secteur sud. Dimanche, le temps restera d'abord ensoleillé avec des champs de nuages moyens et élevés. En cours d'après-midi, la nébulosité augmentera avec le risque d'une averse dans l'ouest. Les maxima se situeront entre 17 et 22°C. Lundi, le ciel sera changeant à très nuageux mais le temps devrait rester le plus souvent sec en journée, malgré un risque localisé d'averses. En soirée de lundi et la nuit suivante, le risque de précipitations augmentera. Mardi, le temps sera généralement sec avec de larges éclaircies. (Belga)