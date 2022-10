The Game of life, Ann Wauters veut transmettre une série de valeurs tirées de sa carrière

"C'était le moment de l'écrire", a expliqué l'intérieure waaslandienne, 42 ans, à l'Agence BELGA parlant de son livre sorti jeudi en librairie. "C'est un chapitre de ma vie qui s'est achevé il y a quelques mois, j'ai pris un peu de recul et le temps de l'écrire. Je trouvais important de faire passer des valeurs concrètes. Il me semblait plus facile de les illustrer avec ce que j'ai vécu. Elles peuvent s'appliquer dans la vie privée, professionnelle ou en entreprise." Ann Wauters, c'est quatre titres en Euroligue, un en EuroCoupe, 11 titres de champion et un titre en WNBA, mais une carrière est jalonnée d'obstacles et d'échecs. "C'est aussi 3 finales perdues en Euroligue, une en EuroCoupe, deux en championnat, une en WNBA et une en Corée du Sud, mais c'est sur des échecs que se construisent les succès", insiste-t-elle. D'Alost, à Valenciennes, de Samara et CSKA Moscou, à Ekaterinbourg, Galatasaray, Valence, Villeneuve d'Ascq ou Braine, notamment, de la WNBA à la Corée du Sud et les chapitres de l'équipe nationale, Ann Wauters veut transmettre son expérience, dont celle des Belgian Cats aux Jeux Olympiques, son rêve ultime. Elle aura pu le réaliser non sans beaucoup d'obstacles, de frustration et de souffrance et ne se sera pas achevé comme elle l'aurait voulu. Ann Wauters n'élude rien de son parcours sportif ni privé avec sa compagne, Lot, et insiste en conclusion sur la place de la femme dans le sport en Belgique et sur le manque de considération des sportifs ayant arrêté leur carrière. "The Game of life" (en néerlandais), 225 pages, Editions Pelckmans. (Belga)