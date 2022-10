CCI4-eventing Kronenberg - Tine Magnus remporte le concours complet 4 étoiles de Kronenberg aux Pays-Bas

La championne de Belgique (avec Champagne Pia) a fini avec un score de 40.9 à l'issue des trois épreuves, le dressage, le saut d'obstacles et le cross-country dans ce concours complet court. Elle a devancé l'Allemande Paula Reinstorf (Ilara), 2e avec 41.8 points, et le Français Mathieu Combat (Big Boss Melo), 3e avec 49.2 points. Côté belge encore, Jarne Debusschere (Star Connection) a terminé 8e (65.4), Julien Despontin (HoneyBlue), 13e (81.6) et Julia Schmitz avec Figaro, 22e (119.3). Kris Vervaecke (Orval) a lui été éliminé dans le cross-country. (Belga)