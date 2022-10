Championnats du monde de padel - Les Belges connaissent leurs adversaires à Dubaï

Chez les dames, la Belgique est dans le groupe B avec l'Argentine, tête de série, l'Uruguay et le Japon. Chez les messieurs, les Belges sont aussi dans la poule B avec l'Argentine, tête de série, l'Italie et les Pays-Bas. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale, l'objectif avoué des équipes belges. Les rencontres de la phase de poules se disputent lundi, mardi et mercredi. L'équipe masculine est composée de Bram Coene, Maxime Deloyer, Jeremy Gala, Clément Geens, Laurent Montoisy, Jérôme Peeters, Joris De Weerdt et Alec Witmeur. Chez les femmes, Helena Wyckaert, An-Sophie Mestach, Laura Bernard, Elyne Boeykens, Dorien Cuypers, Astrid Dierckx, Babette Wyckaert et Michelle Van Mol défendront les couleurs belges. (Belga)