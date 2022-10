Equateur: 12 morts après la consommation d'alcool frelaté

Au total, 52 personnes ont été intoxiquées à la suite de l'ingestion de ces boissons contenant de l'alcool méthylique, d'usage industriel, dans les provinces de Santo Domingo de los Tsáchilas (ouest) et d'Esmeraldas (nord-ouest), selon le dernier bilan officiel. Une vingtaine de participants à une veillée funèbre ont ainsi été empoisonnés à Santo Domingo. Les autorités ont saisi plus de 50.000 litres d'alcool au cours de diverses opérations dans le cadre de cette affaire. "Des irresponsables ont commercialisé de l'alcool illégal", s'est emporté vendredi sur les ondes d'une radio le ministre de la Santé, José Ruales. Dans les communautés rurales de l'Equateur, la consommation d'alcool de fabrication artisanale est courante. En 2017, elle avait provoqué la mort de 25 personnes et en 2011 d'une cinquantaine. (Belga)