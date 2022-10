FIA Motorsport Games - La Belgique termine la première journée avec deux médailles

La meilleure performance de la journée est revenue à l'équipe Sita Vanmeert/Jérémy Peclers/Maxime Drion/Antoine Morlet qui a remporté la médaille d'or au terme des quatre heures de la course Karting Endurance. La deuxième médaille est revenue à Romuald Demelenne qui a remporté le bronze en Cross Car Junior. Parmi les autres pilotes belges qui ont achevé leur Motorsport Games samedi, déception pour Kobe Pauwels, qui a vu son parcours en Cross Car Senior se terminer en demi-finale. Dans les épreuves de rallye, Cédric De Cecco et Jérôme Humblet (Citroën C3) ont terminé 7e en Rally2 alors que Tom Rensonnet et Loïc Dumont (Renault Clio) ont terminé 5e en Rally4. Au tableau des médailles, c'est la France qui mène la danse avec trois médailles d'or en GT Cup (Éric Debard/Simon Gachet), Cross Car Senior (David Meat) et Rally2 (Mathieu Arzeno/Romain Roche). Les FIA Motorsport Games se clôtureront dimanche. Parmi les chances de médaille belge, le Limbourgeois Dries Vanthoor entrera en scène en GT Sprint alors que l'Anversois Gilles Magnus disputera la course qualificative et la course principale de la Touring Cup, où il a réalisé la pole position samedi. Enfin, Elie Goldstein fait partie des favoris en Karting Sprint Senior après avoir terminé deuxième des deux manches qualificatives du jour. (Belga)