Invasion de l'Ukraine - L'Union européenne a gelé 17 milliards d'euros d'avoirs russes

(Belga) L'Union européenne (UE) a gelé 17 milliards d'euros d'actifs russes dans le cadre des sanctions contre la Russie et son invasion de l'Ukraine, a indiqué le commissaire européen à la justice, Didier Reynders, aux journaux du groupe allemand Funke. "Jusqu'ici, les avoirs de 90 personnes ont été gelés, soit plus de 17 milliards d'euros dans sept Etats membres, dont 2,2 milliards en Allemagne".

L'UE a adopté huit trains de sanctions contre la Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, il y a huit mois. "Nous évaluons ce que nous pouvons faire de plus", a ajouté M. Reynders. Des responsables ukrainiens ont demandé à plusieurs reprises que les avoirs gelés soient utilisés pour reconstruire leur pays après la guerre. "S'il s'agit d'argent criminel confisqué par l'UE, il est possible de le transférer à un fonds de compensation pour l'Ukraine. Cependant, cette somme est loin d'être suffisante pour financer la reconstruction". Trois cents milliards d'euros de réserves de la banque centrale russe ont également été gelés. "Je pense qu'il est possible de conserver ces 300 milliards d'euros comme caution jusqu'à ce que la Russie contribue volontairement à la reconstruction de l'Ukraine", a ajouté M. Reynders. (Belga)