Jupiler Pro League - Le Standard trouve la faille en fin de rencontre et échappe au piège de Zulte Waregem

(Belga) Le Standard s'est imposé en déplacement à Zulte Waregem, 0-3, pour la 15e journée de Pro League. Les Liégeois reviennent, grâce à Dussenne (80e) et Perica (87e et 90e+6), à 1 point de l'Union et du top 4.

Le Standard a failli se faire surprendre en début de rencontre lorsque Fadera a intercepté la passe manquée d'un Bokadi inattentif, mais Bodart a bondi hors de ses buts pour empêcher l'ouverture du score (3e). Gano a également manqué une opportunité de mettre les Flandriens aux commandes, lorsqu'il a repris un centre de Miroshi bien au-dessus du cadre (25e). La meilleure occasion liégeoise a été pour Balikwisha qui n'a pas su pousser le ballon dans le but vide, quelque peu surpris par un tir de Dragus relâché par Bostyn (45e). Après un face-à-face remporté par Bodart devant Gano (48e), la deuxième période a tourné à l'avantage du Standard. Perica, trouvé au deuxième poteau par un centre de Meleboni, a alerté Bostyn (52e) avant que ce dernier ne s'interpose devant le même Perica qui avait coupé la trajectoire d'un centre de Donnum (69e). La situation s'est finalement débloquée lorsque Bostyn a accroché fautivement Bokadi dans la surface, Dussenne ne se faisant pas prier pour convertir le penalty (0-1, 80e). Dans la foulée, Perica a doublé l'écart et garanti les trois points aux Liégeois en poussant le ballon dans les filets à la suite d'une incursion de Raskin et une pichenette sur la barre transversale (0-2, 87e). La carte rouge infligée à Tsouka (90e+2) est restée anecdotique, tandis que Raskin a dribblé la défense adverse avant de servir un but tout fait à Perica (0-3, 90e+6) Au classement, le Standard (28 points) est aux portes du top 4 et revient à une longueur de l'Union. Zulte Waregem végète en dernière position, avec 11 points. (Belga)