Les Belges à l'étranger - Brighton retrouve le chemin de la victoire et terrasse Chelsea avec un but de Trossard

Trossard a montré la voie à suivre en ouvrant le score dès les premières minutes après un petit numéro d'équilibriste dans la surface adverse (5e). Les Blues ont ensuite concédé deux buts contre leur camp, inscrits par Loftus-Cheek (14e) et Chalobah (42e) avant le repos. Havertz a cru sonner la révolte en réduisant l'écart dès le retour des vestiaires (48e), mais c'est bien Gross qui a inscrit un nouveau but pour Brighton dans les arrêts de jeu (90e+2). Leandro Trossard est sorti sous les applaudissements à la 87e minute. Après avoir engrangé 2 points sur 15, les Seagulls goûtent à nouveau à la victoire et remontent à la 7e place avec 18 points, soit trois unités de moins que Chelsea, 5e avec 21 points. Dans le même temps, Newcastle a écrasé Aston Villa, 4-0. Un doublé de Wilson (45e+5 et 56e) ainsi que des buts de Joelinton (59e) et Almiron (67e) ont permis aux Magpies de disposer facilement de l'équipe de Leander Dendoncker. Le milieu de terrain belge était titulaire pour les Villans et a disputé 69 minutes de jeu avant d'être remplacé par McGinn. Aston Villa (12 points) stagne à la 15e place alors que Newcastle est un surprenant 4e de Premier League avec 24 points. (Belga)